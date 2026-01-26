Італія

Син Паоло Мальдіні може підписати контракт з римлянами до 2030 року.

Лаціо та Аталанта близькі до досягнення домовленості щодо трансферу атакувального півзахисника Даніеля Мальдіні — сина легендарного захисника Паоло Мальдіні.

Про це повідомляє італійський інсайдер Нікола Скіра. За його інформацією, клуби вже перебувають на стадії оформлення документів. Мова йде про оренду футболіста вартістю 1 млн євро з правом викупу за 11 млн євро. Ще 2 млн євро Аталанта може отримати у вигляді бонусів у разі кваліфікації Лаціо до єврокубків.

Очікується, що у випадку повноцінного трансферу Мальдіні підпише контракт з римським клубом до 2030 року, а його річна зарплата становитиме 1,4 млн євро.

Даніель Мальдіні є вихованцем Мілана. Після кількох оренд та сезону в Монці він приєднався до Аталанти у лютому 2025 року за 13 млн євро.

У поточному сезоні 24-річний атакувальний півзахисник провів 11 матчів у всіх турнірах та відзначився однією результативною передачею.