Завершилася 1432 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸Народний депутат від партії «Слуга Народу» Орест Саламаха загинув унаслідок ДТП на Львівщині.

За даними ДБР, депутат за кермом квадроцикла виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршруткою. Серед пасажирів маршрутки постраждалих немає. Народний депутат зазнав тяжких травм, несумісних із життям. Після госпіталізації він помер у лікарні. Орестові Саламасі було 34 роки, у нього залишилися дружина та троє дітей.

🔸 Президент України Володимир Зеленський повідомив, що двосторонній документ про гарантії безпеки від США для України повністю готовий. За його словами, зараз Україна очікує від партнерів на визначену дату підписання. Угоду мають ратифікувати Конгрес США та Верховна Рада України.

🔸Президент України Володимир Зеленський заявив, що після тристоронніх переговорів в Абу-Дабі проблемних питань стало менше. Він назвав розмови конструктивними й підтвердив, що другий етап планується наступного тижня.

Крім того, Зеленський вважає, що США також мають бути готові до компромісу під час переговорів про завершення війни в Україні.

🔸 Із 6 тисяч багатоповерхівок, які опинились без опалення після атаки рф 24 січня, 1330 будинків ще залишаються без тепла. Упродовж 25 січня комунальники й енергетики повернули теплопостачання до понад 340 будинків.

🔸 Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак відновив право на заняття адвокатською діяльністю. Згідно з даними реєстру адвокатів, 23 січня Андрій Єрмак відновив адвокатську діяльність. До цього він не працював адвокатом упродовж шести років — з 20 лютого 2020 року.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 129 бойових зіткнень. Противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4983 дрони-камікадзе та здійснив 2782 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили одну атаку противника, ворог завдав двох авіаударів, застосувавши три керовані авіабомби, та здійснив 69 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зелене, Вовчанськ, Приліпка, Стариця та у бік Ізбицького. Українські підрозділи відбили вісім атак, ще одне бойове зіткнення наразі триває. Шість атак відбили українські захисники у бік Піщаного та Петропавлівки на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 12 атак у районах населених пунктів Сергіївка, Дробишеве, Колодязі, Новоселівка та Зарічне. На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися в районі Платонівки та у бік Ямполя. Одну атаку зупинено на Краматорському напрямку – в районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та у бік Костянтинівки і Софіївки. На Покровському напрямку ворог здійснив 38 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії й Новопавлівки. У деяких локаціях бої досі тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 52 окупанти та поранили 36; знищили 25 безпілотних літальних апаратів, дві одиниці автомобільного транспорту та наземний роботизований комплекс, також уражено вісім одиниць автомобільної техніки та десять укриттів особового складу противника. На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять атак окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Красногірське та у бік Нового Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів – у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Варварівки, Зеленого і Прилук. На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районах Плавнів та Степового. На Придніпровському напрямку ворожа атака закінчилась безрезультатно.



