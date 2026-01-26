Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 25 січня 2025 року.

У матчі 23-го туру італійської Серії А Рома на власному полі зіграла внічию проти Мілана з рахунком 1:1.

Лише диво та Майк Меньян урятували команду Массіміліано Аллегрі від пропущених голів ще в першому таймі, тоді як після перерви "россонері" взагалі несподівано вийшли вперед за рахунком.

Але доволі швидко після цього "вовки" зуміли відігратись, тоді як вирішальний крок у зустрічі так ніхто й не зробив.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Мілан у рамках 23-го туру італійської Серії А-2025/26:

Рома — Мілан 1:1

Голи: Пеллегріні, 74 (пен.) — Де Вінтер, 62

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Гіларді — Челік, Крістанте, Коне (Пізіллі, 58), Веслі — Суле (Вентуріно, 85), Дібала (Пеллегріні, 69) — Мален (Ваз, 69).

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Де Вінтер — Салемакерс (Атекаме, 46), Річчі (Лофтус-Чік, 79), Модрич, Рабьо, Бартезагі — Нкунку (Пулішич, 68), Леау (Фюллькруг, 68).

Попередження: Рабьо, Атекаме, Модрич, Меньян