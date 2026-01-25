Головний тренер Ліверпуля наголосив на важливості шотландського захисника на тлі кадрових проблем та інформації про переговори зі шпорами.
Арне Слот та Енді Робертсона, Getty Images
25 січня 2026, 10:50
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот чітко дав зрозуміти, що не хоче втрачати Енді Робертсона в це зимове трансферне вікно, незважаючи на активні переговори гравця з Тоттенхемом.
Наставник червоних підкреслив, що в умовах напруженого графіку та травм команді необхідний кожен боєць. За інформацією The Athletic, лондонський клуб, який спочатку планував підписати 31-річного шотландця влітку (коли у нього закінчиться контракт), вирішив пришвидшити процес. Команда Томаса Франка потребує негайного підсилення, а досвід та лідерські якості Робертсона високо цінуються у Північному Лондоні.
Ситуація загострилася після поразки Ліверпуля від Борнмута (2:3), де Робертсон вийшов на заміну в перерві. Слот пояснив, що основний лівий захисник Мілош Керкез поки не готовий грати повні матчі в інтенсивному режимі, тому наявність рівноцінної заміни, як Робертсон, є критичною. Відповідаючи на запитання, чи може він дозволити собі відпустити ветерана клубу в січні, Слот був категоричним:
"Я думаю, що мені потрібні всі мої гравці. Енді повинен був вийти у перерві, на мою думку. Я знав, що для Мілоша ще 90 хвилин проти дуже інтенсивного Борнмута були неможливими... Останнє, що нам зараз потрібно — це ще одна травма. Попереду багато ігор, і я повинен керувати складом, маючи доступних гравців", — наголосив фахівець.
До закриття трансферного вікна залишається трохи більше тижня, і переговори між клубами очікують на нову стадію. Якщо трансфер таки відбудеться, Ліверпуль, ймовірно, буде змушений відкликати Костаса Цімікаса з оренди в Ромі, щоб закрити позицію. Проте публічна позиція Слота залишається незмінною: Робертсон потрібен Ліверпулю для боротьби у другій половині сезону.