Головний тренер Ліверпуля наголосив на важливості шотландського захисника на тлі кадрових проблем та інформації про переговори зі шпорами.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот чітко дав зрозуміти, що не хоче втрачати Енді Робертсона в це зимове трансферне вікно, незважаючи на активні переговори гравця з Тоттенхемом.

Наставник червоних підкреслив, що в умовах напруженого графіку та травм команді необхідний кожен боєць. За інформацією The Athletic, лондонський клуб, який спочатку планував підписати 31-річного шотландця влітку (коли у нього закінчиться контракт), вирішив пришвидшити процес. Команда Томаса Франка потребує негайного підсилення, а досвід та лідерські якості Робертсона високо цінуються у Північному Лондоні.

Ситуація загострилася після поразки Ліверпуля від Борнмута (2:3), де Робертсон вийшов на заміну в перерві. Слот пояснив, що основний лівий захисник Мілош Керкез поки не готовий грати повні матчі в інтенсивному режимі, тому наявність рівноцінної заміни, як Робертсон, є критичною. Відповідаючи на запитання, чи може він дозволити собі відпустити ветерана клубу в січні, Слот був категоричним:

"Я думаю, що мені потрібні всі мої гравці. Енді повинен був вийти у перерві, на мою думку. Я знав, що для Мілоша ще 90 хвилин проти дуже інтенсивного Борнмута були неможливими... Останнє, що нам зараз потрібно — це ще одна травма. Попереду багато ігор, і я повинен керувати складом, маючи доступних гравців", — наголосив фахівець.

До закриття трансферного вікна залишається трохи більше тижня, і переговори між клубами очікують на нову стадію. Якщо трансфер таки відбудеться, Ліверпуль, ймовірно, буде змушений відкликати Костаса Цімікаса з оренди в Ромі, щоб закрити позицію. Проте публічна позиція Слота залишається незмінною: Робертсон потрібен Ліверпулю для боротьби у другій половині сезону.