Але такий сценарій навряд чи влаштує лондонців.
Жан-Філіп Матета, Getty Images
26 січня 2026, 08:40
Французький нападник лондонського Крістал Пелес Жан-Філіп Матета цієї зими став однією з трансферних цілей туринського Ювентуса, який уже зазнав невдачі в спробі підписати марокканського форварда Юссефа Ен-Несірі.
Відомо, що 28-річний виконавець погодився на перехід до "зебр", яким тепер доведеться шукати домовленість із його клубом щодо умов.
Вимоги Пелес при цьому сформульовано лаконічно — 35 млн євро за постійний перехід футболіста.
Тоді як Юве зі свого боку пропонує інший варіант — оренда на пів року й лише опція викупу за умови, якщо туринський клуб потрапить до зони Ліги чемпіонів УЄФА за підсумками кампанії.
Тим часом Матета в цьому сезоні забив 10 голів та віддав два асисти в 34 матчах.