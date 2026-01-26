Італія

Але такий сценарій навряд чи влаштує лондонців.

Французький нападник лондонського Крістал Пелес Жан-Філіп Матета цієї зими став однією з трансферних цілей туринського Ювентуса, який уже зазнав невдачі в спробі підписати марокканського форварда Юссефа Ен-Несірі.

Відомо, що 28-річний виконавець погодився на перехід до "зебр", яким тепер доведеться шукати домовленість із його клубом щодо умов.

Вимоги Пелес при цьому сформульовано лаконічно — 35 млн євро за постійний перехід футболіста.

Тоді як Юве зі свого боку пропонує інший варіант — оренда на пів року й лише опція викупу за умови, якщо туринський клуб потрапить до зони Ліги чемпіонів УЄФА за підсумками кампанії.

Тим часом Матета в цьому сезоні забив 10 голів та віддав два асисти в 34 матчах.