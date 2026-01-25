Англія

Результати трьох недільних матчів 23-го туру АПЛ.

У неділю, 25 січня, відбулися матчі 23-го туру Англійської Прем’єр-ліги, які подарували чимало інтриги і результативних поєдинків.

У Лондоні відбувся поєдинок між Крістал Пелас і Челсі. Матч завершився впевненою перемогою гостей – 3:1.

Рахунок відкрив Естевао Вілліан після помилки захисника Крістал Пелас, а у другому таймі бразилець зробив гольову передачу на Жоау Педру, який забив другий м’яч. Пенальті у ворота господарів реалізував Енцо Фернандес, встановивши рахунок 3:0. У складі Пелас Адам Вортон отримав дві жовті картки та залишив команду у меншості на 72-й хвилині.

"Орли" змогли відіграти один гол після стандарту, але він носив лише статус голу престижу.

Крістал Пелес — Челсі 1:3

Голи: Річардс, 88 - Естеван, 34, Педро, 50, Фернандес, 64 (пен)

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Канво (Соса, 65) — Муньйос (Ріад, 76), Вортон, Лерма, Мітчелл (Піно, 65) — Джонсон (Г'юз, 76), Сарр — Матета (Уче, 85)

Челсі: Санчес — Джеймс (Гато, 81), Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья — Сантос, Кайседо (Гюсто, 74) — Естеван (Фофана, 74), Фернандес, Нету (Гіттенс, 74) — Педро (Делап, 85)

Попередження: Канво, Вортон, Лерма — Кайседо, Сантос

Вилучення: Вортон, 72

Брентфорд українського півзахисника Єгора Ярмолюка приймав Ноттінгем Форест. Українець вийшов у стартовому складі і відіграв 81 хвилину, після чого його замінив Хендерсон.

Рахунок у матчі відкрив бразильський нападник гостей Ігор Жезус на 12-й хвилині, а на 79-й хвилині нігерійський форвард Тайво Авонії подвоїв перевагу Ноттінгем Форест. Попри активну гру господарів, Брентфорд не зміг відігратись.

Брентфорд — Ноттінгем Форест 0:2

Голи: Жезус, 12, Авонії, 79

Брентфорд: Келлегер — Кайоде (Гендерсон, 81), Аєр (Ван ден Берг, 37), Коллінз, Генрі (Гікі, 67) — Ярмолюк (Льюїс-Поттер, 81), Янельт — Єнсен, Дамсгор (Уаттара, 37), Шаде — Тьяго

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Сангаре, Андерсон — Гадсон-Одої (Морато, 87), Гіббс-Вайт, Домінгес (Гатчінсон, 61) — Жезус (Авонії, 69)

Попередження: Ярмолюк

У паралельному матчі Астон Вілла гостювала в Ньюкаслі. Гості відкрили рахунок на 19-й хвилині – дальнім ударом із лінії штрафного відзначився Буендії. На 88-й хвилині перемогу закріпив Воткінс, реалізувавши гол після кутового.

Ньюкасл мав кілька гольових моментів, але воротар Астон Вілли Мартінес діяв надійно. У підсумку команда здобула перемогу 2:0 та наздогнала у турнірній таблиці Манчестер Сіті, набравши 46 очок, лише на чотири бали відстаючи від лідера Арсеналу.

Ньюкасл Юнайтед - Астон Вілла 0:2

Голи: Буендія, 19, Воткінс, 88

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Тіав, Ботман, Голл — Майлі, Тоналі (Віллок, 84), Жоелінтон (Ремзі, 48) — Барнс, Вісса (Вольтемаде, 62), Гордон (Еланга, 62)

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес (Дінь, 74), Матсен — Онана (Лінделеф, 89), Тілеманс (Мінгз, 74) — Санчо (Бейлі, 59), Роджерс, Буендія (Богард, 74) — Воткінс

Попередження: Жоелінтон — Дінь, Матсен