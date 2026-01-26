Англія

Мерсисайдці готують угоду з Крістал Пелес на суму близько 60 млн євро.

Ліверпуль зацікавлений у підписанні півзахисника Крістал Пелес Адама Вортона та вже зробив кроки для реалізації цього трансферу.

Про це повідомляє відомий інсайдер Нікола Скіра. За його інформацією, 21-річний універсальний хавбек уже дав згоду на перехід до мерсисайдського клубу та готовий підписати контракт строком на п’ять років.

Чинна угода Вортона з Крістал Пелес розрахована до 2029 року, а його трансферна вартість оцінюється у 60 мільйонів євро. На початку 2025 року інтерес до англійця проявляли мадридський Реал та низка інших провідних клубів Європи.

Адам Вортон є вихованцем Блекберна, з якого перейшов до Крістал Пелес у січні 2024 року за 21 мільйон євро. У складі лондонського клубу півзахисник уже встиг виграти Кубок Англії та Суперкубок.

У поточному сезоні Вортон провів 31 матч у всіх турнірах за Крістал Пелес та відзначився трьома результативними передачами.