Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Арсенал — Манчестер Юнайтед 2:3
Голи: Л. Мартінес, 29 (авт.), Меріно, 84  — Мбемо, 37, Доргу, 51, Кунья, 87

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Інкап’є (Вайт, 58) — Едегор (Меріно, 58), Субіменді (Езе, 58), Райс — Сака, Жезус (Йокерес, 58), Троссар (Мадуеке, 75).

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Далот, Магвайр, Л. Мартінес, Шоу — Каземіро, Мейну — Діалло (Мазрауї, 89), Б. Фернандеш, Доргу (Шешко, 81) — Мбемо (Кунья, 69).

Попередження: Мартінес