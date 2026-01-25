Майкл Каррік відродив "червоного фенікса".
Арсенал — Манчестер Юнайтед, Getty Images
25 січня 2026, 20:27
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Арсенал — Манчестер Юнайтед 2:3
Голи: Л. Мартінес, 29 (авт.), Меріно, 84 — Мбемо, 37, Доргу, 51, Кунья, 87
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Інкап’є (Вайт, 58) — Едегор (Меріно, 58), Субіменді (Езе, 58), Райс — Сака, Жезус (Йокерес, 58), Троссар (Мадуеке, 75).
Манчестер Юнайтед: Ламменс — Далот, Магвайр, Л. Мартінес, Шоу — Каземіро, Мейну — Діалло (Мазрауї, 89), Б. Фернандеш, Доргу (Шешко, 81) — Мбемо (Кунья, 69).
Попередження: Мартінес