Екс-тренер манкуніанців привітав колишнього колегу з перемогою в дербі

Тимчасовий головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік розповів, що отримав теплі слова підтримки від Уле Гуннара Сульшера після свого успішного дебюту. Каррік, який змінив на посту Рубена Аморіма, стартував із впевненої перемоги над Манчестер Сіті (2:0) минулими вихідними.

Відомо, що керівництво Юнайтед обирало наступника Аморіма саме між Карріком та Сульшером. Вибір впав на англійця, оскільки боси клубу вважали його тренувальні методи більш ефективними. Попри те, що Сульшер фактично програв конкуренцію своєму колишньому асистенту, він повівся як справжній професіонал.

"Так, я з ним розмовляв", — підтвердив Каррік. — "Ми близькі. Ми багато пережили разом, тому він, як і слід було очікувати, повністю мене підтримував. Він чудова людина, і я його дуже поважаю. Він бажав нам усього найкращого і був радий, що ми досягли правильного результату", — зазначив тренер.

Каррік також зазначив, що знає про готовність Сульшера допомогти порадою в будь-який момент, хоча сам Майкл зізнається, що намагається не турбувати людей зайвий раз.

До кінця сезону Карріку допомагатимуть колишній асистент збірної Англії Стів Голланд та екс-захисник Реала Джонатан Вудгейт. Саме з цією командою тренер розробляє план на наступний надважливий матч — виїзд на Емірейтс до лідера АПЛ, лондонського Арсенала.

Каррік наголошує, що перемога над Сіті не означає, що ту саму схему можна застосувати проти канонірів.

"Це не буде "копіювати-вставити". Я не люблю казати "знову те саме", бо ідентичних матчів не буває... Минулого тижня ми тримали гру під контролем, і хлопці заслуговують на похвалу за це. Але ми повинні розвиватися. Якщо ми покажемо свій максимум, то матимемо гарні шанси", — підсумував наставник МЮ.

Сьогодні, в рамках центрального матчу 23 туру АПЛ Манчестер Юнайтед поїде в гості до лідера чемпіонату — Арсенал. Стартовий свисток о 18:30