Англія

Іспанець чекає на важку дуель.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився напередодні матчу з Манчестер Юнайтед в чемпіонаті Англії. Цитує іспанського фахівця BBC.

«Вони дуже сильні у багатьох аспектах. Очевидно, коли Манчестер Юнайтед має можливість розбігтися, коли деякі футболісти отримують шанс зробити ривок у контратаку, вони вбивчі. І ви це бачили кілька днів тому у грі з Ман Сіті.

Але Манчестер Юнайтед має багато рис, з допомогою яких вони здатні створювати проблеми. Але кожна команда має свої слабкості. Гра МЮ історично пов'язана з контратаками, і за них завжди грають такі футболісти, які дуже сильні в тому, щоб робити діагональні забігання.

Я не знаю точної статистики, але впевнений, що вони одні з найкращих в цьому компоненті», – сказав Артета.

Матч між Арсеналом та Манчестер Юнайтед відбудеться 25-го січня, о 18:30 за київським часом.