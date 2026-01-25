Англія

Лондонський клуб уважно стежить за прогресом 18-річного вінгера, але парижани не мають наміру відпускати свого таланта.

Англійський Челсі виявив серйозний інтерес до 18-річного нападника Парі Сен-Жермен Ібраїм Мбає.

Як повідомляють інсайдер Флоріан Плеттенберг, сині є одним із кількох клубів Прем'єр-ліги, які пильно моніторять ситуацію навколо молодого сенегальця, особливо після його яскравого виступу на нещодавньому Кубку африканських націй (КАН).

Змінивши футбольне громадянство з французького на сенегальське наприкінці минулого року, він став одним із відкриттів чемпіонату у складі Левів Теранги, які здобули титул. Хоча тренер Папе Тіав використовував його переважно як джокера, Мбає впливав на хід кожного матчу:

Віддав гольову передачу на Садіо Мане у грі проти ДР Конго. Заробив важливий пенальті в матчі з Беніном. забив вирішальний гол Судану в 1/8 фіналу, ставши наймолодшим автором гола в історії Сенегалу на КАН та наймолодшим бомбардиром турніру у XXI столітті.

За інформацією інсайдера, окрім Челсі, гравцем цікавиться також Астон Вілла. Клуби АПЛ хотіли б підписати вінгера ще до закриття трансферного вікна. Проте ПСЖ налаштований рішуче. Паризький гранд не має наміру продавати свого вихованця, контракт якого розрахований до червня 2028 року (клуб активував опцію продовження в грудні 2025-го).

Більше того, керівництво ПСЖ розглядає можливість запропонувати Мбає нову, покращену угоду, щоб відбити інтерес європейських топ-клубів.

Ібраїм вже вписав своє ім'я в історію ПСЖ, ставши наймолодшим гравцем, який коли-небудь виходив у стартовому складі клубу (у віці 16 років і 205 днів у серпні 2024 року). Цього сезону він почав частіше з'являтися в Лізі 1, демонструючи техніку та швидкість, які так високо цінують скаути.