Football.ua представляє прев'ю матчу 23-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 25 січня та розпочнеться о 18:30.
Арсенал — Манчестер Юнайтед, Getty Images
25 січня 2026, 08:50
Центральний матч 23-го туру АПЛ приймає Емірейтс Стедіум, де Арсенал та Манчестер Юнайтед зійдуться в одному з найпринциповіших протистоянь англійського футболу. Лідер чемпіонату проти команди, яка щойно гучно заявила про себе в дербі Манчестера — ця дуель обіцяє не лише статус, а й серйозний турнірний підтекст.
АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
НЕДІЛЯ, 25 СІЧНЯ, 18:30 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Команда Мікеля Артети підходить до гри у статусі лідера Прем’єр-ліги, маючи семиочковий запас від найближчих переслідувачів. "Каноніри" досі не програвали вдома цього сезону й демонструють еталонну гру в обороні — лише п’ять пропущених м’ячів на Емірейтс і в середньому 0,64 гола за матч у чемпіонаті. Саме захисна стабільність нині є головною зброєю Арсеналу в боротьбі за титул.
Попри окремі нічиї в АПЛ, лондонці перебувають у серії з 12 матчів без поразок у всіх турнірах, а серед тижня впевнено перемогли Інтер у Лізі чемпіонів, чим зберегли 100% переможного результату в основному раунді Ліги чемпіонів. Артета має простір для маневру в атаці — конкуренція між Віктором Йокересом та Габріелем Жезусом додає варіативності, а збалансована лінія півзахисту дозволяє Арсеналу однаково ефективно як контролювати м’яч, так і захищати мінімальну перевагу, якщо це потрібно.
Манкуніанці їдуть до Північного Лондона з потужним емоційним зарядом після знищення за грою Манчестер Сіті з рахунком 2:0. Команда Майкла Карріка провела, мабуть, свій найпереконливіший матч за багато років проти принципового суперника, продемонструвавши ідеально відпрацьовану модель гри на контратаках, дисципліну без м’яча та холоднокровність у завершальній фазі.
Водночас головне питання навколо Юнайтед — стабільність. Історія останніх сезонів рясніє "фальстартами", коли гучні перемоги над топами не отримували логічного продовження. Проте саме Арсенал виглядає ідеальним тестом: команда, яка не дозволяє зайвого простору, змушує суперника шукати нестандартні рішення та перевіряє, чи здатні "червоні дияволи" бути ефективним не лише в транзитних фазах.
Очікується тактична дуель двох різних підходів: контроль і організована оборона "канонірів" проти швидких вертикальних атак манкуніанців. Господарі виглядають фаворитами завдяки домашній формі та стабільності, однак заряджені після дербі гості цілком здатні створити серйозні проблеми й перетворити матч на нервове протистояння до фінального свистка. За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.58, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 5.66. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.00.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АРСЕНАЛ : Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Тімбер — Едегор, Субіменді, Райс — Мадуеке, Йокерес, Мартінеллі
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Ламменс — Дало, Магвайр, Лісандро, Шоу — Угарте, Мейну — Амад, Фернандеш, Доргу — Мбемо
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 3:2