Англія

Капітан мерсисайдців висловив підтримку своєму партнеру на тлі переговорів із Тоттенхемом.

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк публічно заявив про бажання зберегти в команді Енді Робертсона, незважаючи на активний інтерес до шотландця з боку конкурентів по АПЛ.

Раніше цього тижня стало відомо, що Тоттенхем розпочав переговори щодо підписання 31-річного захисника, контракт якого спливає вже влітку. Ван Дейк наголосив на важливості Робертсона для роздягальні та команди в цілому:

"Він мій віце-капітан. Роббо — дуже важливий член нашої команди, і я хочу, щоб він залишився. Але що б не сталося — побачимо",- заявив Вірджил.

Коли журналісти запитали нідерландця про його найкращі спогади, пов'язані з Робертсоном, Ван Дейк відмовився відповідати, зазначивши, що говоритиме про це лише у випадку, якщо трансфер дійсно відбудеться.

Також він ухилився від питання, чи поїде Робертсон на матч Ліги чемпіонів проти Карабаху: Це не моя справа, чи не так?"

Робертсон, який перейшов до Ліверпуля з Халл Сіті у 2017 році за 8 млн фунтів, став легендою клубу, зігравши 364 матчі та вигравши 9 трофеїв, включаючи Лігу чемпіонів та АПЛ. Проте в поточному сезоні він втратив статус беззаперечного гравця основи, поступившись місцем Мілошу Керкезу.

У Прем'єр-лізі цього сезону шотландець виходив у старті лише 4 рази. Саме бажання отримувати регулярну ігрову практику змушує Робертсона розглядати варіанти трансферу.