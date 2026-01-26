Іспанський нападник Фернандо Лопес Гонсалес улітку минулого року перейшов із Сельти до англійського Вулвергемптона за 23 млн євро.

Однак значні фінансові вкладення за першу частину сезону 21-річний виконавець у підсумку так і не почав виправдовувати.

І вже взимку "вовки" вирішили, що найкращим рішенням для гравця з одним асистом за 364 хвилини в 12 матчах буде повернення до Іспанії.

Сельта підхопить власного вихованця на правах оренди до кінця сезону, після чого Вулвергемптон вирішить його подальшу долю.