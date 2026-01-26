Літній трансфер уже можна вважати невдалим.
Фер Лопес, Getty Images
26 січня 2026, 09:30
Іспанський нападник Фернандо Лопес Гонсалес улітку минулого року перейшов із Сельти до англійського Вулвергемптона за 23 млн євро.
Однак значні фінансові вкладення за першу частину сезону 21-річний виконавець у підсумку так і не почав виправдовувати.
І вже взимку "вовки" вирішили, що найкращим рішенням для гравця з одним асистом за 364 хвилини в 12 матчах буде повернення до Іспанії.
Сельта підхопить власного вихованця на правах оренди до кінця сезону, після чого Вулвергемптон вирішить його подальшу долю.