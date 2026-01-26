Англія

Літній трансфер уже можна вважати невдалим.

Іспанський нападник Фернандо Лопес Гонсалес улітку минулого року перейшов із Сельти до англійського Вулвергемптона за 23 млн євро.

Однак значні фінансові вкладення за першу частину сезону 21-річний виконавець у підсумку так і не почав виправдовувати.

І вже взимку "вовки" вирішили, що найкращим рішенням для гравця з одним асистом за 364 хвилини в 12 матчах буде повернення до Іспанії.

Сельта підхопить власного вихованця на правах оренди до кінця сезону, після чого Вулвергемптон вирішить його подальшу долю.