Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 25 січня 2026 року.

Манчестер Юнайтед у матчі 23 туру англійської Прем'єр-ліги вирвав перемогу над лондонським Арсеналом на полі суперників (3:2).

Команда Мікеля Артети дотиснула суперників до забитого м’яча посеред першого тайму, але після цього хід подій на полі навряд чи контролювала.

Оскільки "Червоні дияволи" відігрались ще до перерви та розпочали другий тайм із ще одного м’яча з власного боку.

А згодом настала кульмінація вистави на останніх хвилинах та черговий розкішний дальній удар у виконанні колективу Майкла Карріка.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Манчестер Юнайтед у рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Арсенал — Манчестер Юнайтед 2:3

Голи: Л. Мартінес, 29 (авт.), Меріно, 84 — Мбемо, 37, Доргу, 51, Кунья, 87

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Інкап’є (Вайт, 58) — Едегор (Меріно, 58), Субіменді (Езе, 58), Райс — Сака, Жезус (Йокерес, 58), Троссар (Мадуеке, 75).

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Далот, Магвайр, Л. Мартінес, Шоу — Каземіро, Мейну — Діалло (Мазрауї, 89), Б. Фернандеш, Доргу (Шешко, 81) — Мбемо (Кунья, 69).

Попередження: Л. Мартінес