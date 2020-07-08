Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 34 тура АПЛ между Брайтоном и Ливерпулем.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп продолжает производить ротацию состава после оформления чемпионства. В этот раз отдых предоставлен основному левому защитнику Эндрю Робертсону, а его место займет Неко Уильямс.

Брайтон: Райан — Лэмпти, Уэбстер, Данк, Берн — Преппер, Стивенс — Гросс, Мак Аллистер, Троссард — Мопе

Запасные: Баттон, Даффи, Монтойя, Бернардо, Биссума, Муй, Джаханбакш, Мюррей, Коннолли

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Уильямс — Вейналдум, Хендерсон, Кейта — Салах, Фирмино, Окслейд-Чемберлен

Запасные: Адриан, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Джонс, Эллиотт, Мане, Минамино, Ориги

Матч Брайтон — Ливерпуль начнется в 22:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.