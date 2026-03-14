Англійський клуб Ліверпуль активував опцію продовження контракту з бразильським воротарем Аліссон Бекер. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Завдяки активації опції чинна угода 33-річного голкіпера тепер діятиме до червня 2027 року. За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість бразильського воротаря становить 17 мільйонів євро.

У поточному сезоні Аліссон провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких пропустив 35 м’ячів і 12 разів зберіг свої ворота "сухими".

Загалом за час виступів у складі "червоних" бразилець зіграв 330 поєдинків, пропустив 304 голи та 139 разів відстояв на нуль. До Ліверпуль воротар приєднався влітку 2018 року, перейшовши з Рома за 60 мільйонів євро.