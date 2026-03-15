Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 14 березня 2026 року.

Манчестер Сіті у матчі 30 туру англійської Прем'єр-ліги не зміг обіграти Вест Гем (1:1).

Команда Хосепа Гвардіоли відкрила рахунок у матчі на 31 хвилині зусиллями Бернарду Сілви, проте за чотири хвилини Костантінос Мавропанос зрівняв цифри на табло.

Після 30 матчів Манчестер Сіті набрав 61 очко та посідає друге місце, відстаючи від Арсеналу на дев'ять балів, але маючи гру в запасі. У Вест Гема 29 очок і лише 17 позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вест Гем — Манчестер Сіті у рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Вест Гем — Манчестер Сіті 1:1

Голи: Мавропанос, 35 — Сілва, 31.

Вест Гем: Германсен — Мавропанос, Дісасі, Тодібо — Ван-Біссака, Соучек, М. Фернандеш, Діуф — Боуен (Канте, 90+5) — Пабло (Магасса, 64), Кастельянос (Траоре, 74).

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Хусанов, Геї, Аїт-Нурі (Доку, 60) — Родрі — Семеньйо (Фоден, 75), Сілва (Рейндерс, 75), О’Райлі — Мармуш (Шеркі, 60), Голанд.

Попередження: Магасса, Фернандеш — Мармуш, Сілва.