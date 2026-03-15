УЄФА та КОНМЕБОЛ не змогли домовитися про нове місце проведення матчу через геополітичну кризу на Близькому Сході

Матч за престижний трофей Фіналіссіма, у якому мали зустрітися збірні Іспанії (чемпіон Європи) та Аргентини (володар Кубка Америки), офіційно скасовано. УЄФА випустив заяву, у якій пояснив причини такого безпрецедентного рішення, що залишило мільйони вболівальників без свята футболу.

Спочатку планувалося, що грандіозне протистояння Ліонеля Мессі та Ламіна Ямаля відбудеться 27 березня 2026 року на стадіоні Лусаїл у Катарі. Проте через різку ескалацію військового конфлікту на Близькому Сході Катар був змушений призупинити проведення всіх спортивних заходів заради безпеки.

Це змусило організаторів терміново шукати альтернативну арену для матчу. Як зазначається в офіційному релізі УЄФА, незважаючи на величезне бажання врятувати турнір, сторонам не вдалося дійти згоди щодо нової локації.

Варіант 1: Мадрид. Європейський футбольний союз запропонував провести Фіналіссіму на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Іспанії в ту саму дату, розділивши квоту квитків між вболівальниками обох збірних порівну (50/50). Однак Аргентинська футбольна асоціація категорично відхилила цей варіант. Аргентинці не бажали давати Фурії Росі перевагу домашнього поля, наполягаючи на нейтральній території.

Варіант 2: Два матчі. Ще однією пропозицією УЄФА був двоматчевий формат — перша гра в Мадриді 27 березня, а матч-відповідь на стадіоні Монументаль у Буенос-Айресі. Проте і ця ідея виявилася логістично неприйнятною.

Варіант 3: Зрештою, УЄФА домагалася від Аргентини зобов'язання, що, якщо буде знайдено нейтральне місце проведення в Європі, гра може відбутися 27 березня, як планувалося та було оголошено 18 грудня 2025 року, або в альтернативну дату 30 березня. Цю пропозицію також було відхилено.

"Після інтенсивних дискусій між УЄФА та організаторами в Катарі сьогодні було оголошено, що через поточну політичну ситуацію в регіоні Фіналіссіма не може бути зіграна в Катарі, як сподівалися. УЄФА вивчив інші можливі альтернативи, але кожна з них зрештою виявилася неприйнятною для Аргентинської футбольної асоціації", — йдеться у заяві.

Організатори висловили глибоке розчарування тим, що обставини позбавили команди можливості поборотися за престижний приз.

Нагадаємо, що першу відроджену Фіналіссіму, яка відбулася у 2022 році, виграла збірна Аргентини, розгромивши Італію на лондонському Вемблі з рахунком 3:0. Цього ж разу футбольний світ залишиться без міжконтинентального суперфіналу.