Англія

Головною подією матчу став кричущий інцидент у другому таймі та пряма червона картка для Абделя Абкара.

Перемогу мадридського Атлетіко над Хетафе (1:0) в рамках Ла Ліги повністю затьмарив безпрецедентний епізод. Захисник гостей Абдель Абкар отримав пряму червону картку за те, що під час гри схопив за геніталії нападника матрацників Александера Серлота.

Господарі поля швидко вийшли вперед: уже на 8-й хвилині Моліна розкішним дальнім ударом у верхній кут відкрив рахунок. Проте справжній хаос на полі розпочався через сім хвилин після поновлення гри в другому таймі.

Під час суперечки без м'яча Абкар несподівано схопив Серлота за пах. Норвезький форвард у відповідь не стримав емоцій і повалив кривдника на газон. Головний арбітр матчу Мігель Анхель Ортіс спочатку зупинив гру, а потім, після підказки системи VAR та перегляду відеоповтору на моніторі біля поля, ухвалив безапеляційне рішення.

Марокканського захисника Хетафе негайно вилучили з поля за неспортивну поведінку, а Серлот отримав покарання за свою бурхливу реакцію. Повтори інциденту на великих екранах стадіону Метрополітано шокували публіку.

Після матчу вилучений Абкар спробував виправдатися в коментарі для Movistar:

"Я не мав наміру торкатися гравця саме в цій зоні. Ви бачите це в кожній грі: у футболі ми постійно торкаємося, стикаємося і все таке. Я не знаю, що саме побачив рефері, але клянуся, що не думав торкатися його там", — заявив гравець.

Натомість голкіпер Атлетіко Хуан Муссо був категоричним і підтримав рішення судді:

"Такі витівки могли зійти з рук хіба що 30 років тому. Арбітр мав абсолютну рацію, коли вилучив його з поля. Раніше подібне ще могло траплятися, але в сучасному футболі для таких речей просто немає місця", — зауважив воротар.

Щодо самої гри, то ще до перерви Серлот міг подвоїти перевагу Атлетіко, влучивши у стійку. Водночас Хетафе, навіть граючи в меншості, створив кілька небезпечних нагод наприкінці матчу, проте зрівняти рахунок так і не зміг.

Ця перемога стала для підопічних Дієго Сімеоне четвертою поспіль і вивела їх на 3-тє місце в Ла Лізі з 57 очками. Команда відстає на 6 пунктів від Реала (2-ге місце) та на 10 — від лідера чемпіонату Барселони, яка зіграла на один матч більше.