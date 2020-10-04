Англия

Главный тренер "горожан" не обсуждает шансы в борьбе за трофей.

Манчестер Сити потерял пять очков в первых трех играх Премьер-лиги, но Хосеп Гвардиола не собирается сдаваться раньше времени.

"Я знаю, в какой ситуации мы оказались. Но как тренер я доволен тем, что показывала команда", — цитирует Пепа после ничьей с Лидсом (1:1) Goal.

"Я не собираюсь рассчитывать шансы на чемпионство после трех игр, не буду думать о том, что у соперников слишком большое преимущество. Что есть, то есть".

"Знаю, что когда мы сыграем последний матч сезона, мы обернемся на эту кампанию и будем довольны сделанным вместе с игроками. Нам нужно уладить еще несколько вещей. Наверное, мы пока немного не в оптимальной форме – увы, потеряли пять очков".

Следующий матч Манчестер Сити проведет против Арсенала 17 октября.