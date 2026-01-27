Англія

Бірмінгемський клуб узгодив оренду бразильця з Ювентусом із правом викупу — гравець спробує реабілітувати кар'єру у місці, де заграв до Італії.

Центральний півзахисник Дуглас Луїс знову гратиме за Астон Віллу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, підтвердивши трансфер фірмовим "here we go".

За інформацією джерела, бірмінгемський клуб досяг усної домовленості з Ювентусом щодо платної оренди бразильського хавбека з опцією викупу. Ноттінгем Форест, за який Луїс виступав на правах оренди у першій половині сезону, достроково повертає гравця туринському клубу, після чого він одразу приєднається до команди Унаї Емері.

Таким чином, 27-річний футболіст повертається до клубу, в якому вже провів кілька успішних сезонів і був одним із ключових гравців середньої лінії. Переговори щодо цього переходу тривали з минулого тижня та завершилися позитивно для всіх сторін.

У поточному сезоні Дуглас Луїс зіграв 14 матчів у всіх турнірах, віддав одну результативну передачу та сумарно провів на полі 710 хвилин.