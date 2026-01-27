Бірмінгемський клуб узгодив оренду бразильця з Ювентусом із правом викупу — гравець спробує реабілітувати кар'єру у місці, де заграв до Італії.
Дуглас Луїс, Фото: Фабріціо Романо
27 січня 2026, 21:11
Центральний півзахисник Дуглас Луїс знову гратиме за Астон Віллу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, підтвердивши трансфер фірмовим "here we go".
За інформацією джерела, бірмінгемський клуб досяг усної домовленості з Ювентусом щодо платної оренди бразильського хавбека з опцією викупу. Ноттінгем Форест, за який Луїс виступав на правах оренди у першій половині сезону, достроково повертає гравця туринському клубу, після чого він одразу приєднається до команди Унаї Емері.
Таким чином, 27-річний футболіст повертається до клубу, в якому вже провів кілька успішних сезонів і був одним із ключових гравців середньої лінії. Переговори щодо цього переходу тривали з минулого тижня та завершилися позитивно для всіх сторін.
У поточному сезоні Дуглас Луїс зіграв 14 матчів у всіх турнірах, віддав одну результативну передачу та сумарно провів на полі 710 хвилин.