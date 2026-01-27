Англія

Головний тренер Манчестер Сіті прокоментував свої емоційні висловлювання на адресу арбітра після суперечливого матчу з Вулверхемптоном.

Після перемоги над Вулверхемптоном у суботу (2:0), наставник місцян опинився в центрі уваги через різку критику арбітра-дебютанта Фарая Халлама. Причиною обурення стало рішення рефері не призначати пенальті за гру рукою захисника Єрсона Москери, навіть після перегляду відеоповтору (VAR) на моніторі — ситуація, яка зазвичай закінчується зміною початкового рішення.

На прес-конференції перед важливим матчем Ліги чемпіонів Гвардіола спробував знизити градус напруги, проте залишився вірним своїм переконанням. Він визнав, що дебют у Прем'єр-лізі — це великий тиск, але підкреслив, що його робота — захищати інтереси Сіті.

"Якщо Халлa образився, то мені дуже шкода. Я знаю, що це нелегко на дебюті — і таке траплялося. Усі такі чутливі, я це знаю", — зазначив Гвардіола.

Водночас тренер саркастично зауважив, що завдяки своєму суперечливому рішенню Халлам здійснив величезний дебют і тепер його всі знатимуть.

Гвардіола не оминув увагою голову суддівського корпусу Говарда Вебба, зазначивши, що чекає від нього пояснень. Тренер акцентував на тому, що судді захищають одне одного, тоді як він змушений боротися за свою команду в умовах, які він назвав найгіршим суддівством за останнє десятиліття.

"Скільки разів я критикував суддів минулого сезону? Але водночас я маю захищати свій клуб. Говард Вебб захищає суддів. Він повинен це робити. Я захищаю свій клуб і гравців за те, що сталося багато-багато разів", — підкреслив наставник Сіті.

Пеп також навів приклади непослідовності рішень, згадавши скасований гол у матчі Кубка ліги проти Ньюкасла та ігнорування гри рукою у матчі Крістал Пелас проти Челсі.

"Коли ми програємо в Лізі чемпіонів, Прем'єр-лізі, Кубку Англії, перше, що ми кажемо — це постійно вітаємо суперника. Я роблю це, бо вважаю, що це справедливо. Але коли ти один чи два рази за 10 років кажеш, що я з тих, хто скаржиться... кожен захищає свою позицію", — підсумував Гвардіола.

Попри скандал, Манчестер Сіті готується до вирішального поєдинку в єврокубках. У середу команда зустрінеться з турецьким Галатасараєм. Для місцян перемога є критично важливою, щоб зберегти шанси на фініш у вісімці найкращих та уникнути додаткових стикових матчів.