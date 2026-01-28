Ліга чемпіонів

Вінгер "сорок" Ентоні Гордон вважає, що європейський турнір більше нагадує гру у "старому стилі".

Гравець Ньюкасла Ентоні Гордон поділився думками щодо відмінностей між виступами у Лізі чемпіонів та англійській Прем'єр-лізі. На думку футболіста, єврокубки дарують більше простору для творчості.

"У Лізі чемпіонів команди грають відкритіше, намагаючись демонструвати справжній футбол. Це гра у старому стилі. Натомість в АПЛ матчі стали занадто фізичними і подекуди нагадують баскетбол.

Зараз Прем'єр-ліга набагато повільніша і надміру зосереджена на стандартних положеннях", — заявив Гордон під час пресконференції.

Наразі "сороки" посідають сьоме місце в загальній таблиці Ліги чемпіонів, маючи 13 очок. Проте ситуація в турнірі дуже щільна — відрив від дев'ятої сходинки визначається лише додатковими показниками. Вже сьогодні Ньюкасл проведе важливий гостьовий поєдинок восьмого туру проти ПСЖ.