Англія

Англійський нападник повернувся до бірмінгемського клубу на правах повноцінного трансферу.

Астон Вілла підтвердила підписання нападника Теммі Абрагама на постійній основі. Про це повідомляє пресслужба клубу.

28-річний форвард приєднався до бірмінгемців із Бешикташа. Для Абрагама це повернення до клубу, в якому він уже виступав раніше та залишив помітний слід в історії команди.

У сезоні-2018/19 Теммі Абрагам був ключовим гравцем Астон Вілли та допоміг команді здобути путівку до Премʼєр-ліги. Тоді англієць забив 25 голів у Чемпіоншипі, а також реалізував вирішальний пенальті в серії післяматчевих ударів проти Вест Бромвіч Альбіон у півфіналі плей-оф Чемпіоншипу.

Завдяки цьому він став першим гравцем Астон Вілли з часів Енді Грея у сезоні-1976/77, якому вдалося забити 25 мʼячів за одну кампанію.

Після відходу з Вілла Парк Абрагам виграв Лігу чемпіонів УЄФА у складі Челсі, а згодом допоміг Ромі здобути трофей Ліги конференцій УЄФА. За неофіційною інформацією, "леви" заплатили за форварда 21 млн євро.