Англія

Клуб блокує трансфер попри інтерес з Європи.

Очікується, що воротар Філіп Йоргенсен продовжить виступи за Челсі після закриття зимового трансферного вікна. Керівництво синіх не має наміру відпускати гравця. Цього місяця Йоргенсен став об'єктом інтересу з боку низки клубів з Англії, Німеччини та Туреччини.

Однак Челсі відхилив можливість переходу. На ситуацію могла вплинути й нещодавня травма: минулого тижня Йоргенсен отримав пошкодження в матчі проти кіпрського Пафоса, що ускладнює будь-які потенційні переговори в останні дні вікна.

Йоргенсен перейшов до Челсі з Вільярреала у липні 2024 року за 20 млн фунтів. Його перший сезон у Лондоні був багатообіцяючим: він зіграв 24 матчі, ставши основним воротарем у кубкових змаганнях та ключовим фактором успіху команди в Лізі конференцій.

Проте в поточному сезоні статус данця змінився — на даний момент він обмежився лише вісьмома виступами у всіх турнірах.