Английская Премьер-лига признала лучшим игроком октября нападающего Тоттенхэма Сон Хын Мина — сообщил официальный Твиттер лиги.

В октябре Сон сыграл за Тоттенхэм в АПЛ три матча, против Манчестер Юнайтед (6:1), Вест Хэма (3:3) и Бернли (1:0), в которых 4 раза поражал ворота соперников и отдал 2 результативные передачи.

⚽️⚽️⚽️⚽️

🅰️🅰️



