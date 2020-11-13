Англия

Форвард Тоттенхэма получил награду от АПЛ.

Английская Премьер-лига признала лучшим игроком октября нападающего Тоттенхэма Сон Хын Мина — сообщил официальный Твиттер лиги.

В октябре Сон сыграл за Тоттенхэм в АПЛ три матча, против Манчестер Юнайтед (6:1), Вест Хэма (3:3) и Бернли (1:0), в которых 4 раза поражал ворота соперников и отдал 2 результативные передачи.

Во многом благодаря игре 28-летнего корейца Тоттенхэм занимает второе место в Премьер-лиге, отставая от лидирующего Лестера лишь на 1 очко.