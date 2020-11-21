Англия

Команда Дина Смита в третий раз подряд потерпела поражение на своем поле.

В поединке девятого тура английской Премьер-лиги Астон Вилла принимала на своем поле Брайтон и считалась фаворитом данного противостояния.

Несмотря на это, "чайки" сумели нанести хозяевам поражение, которые стало для подопечных Дина Смита третьим домашним подряд.

В компенсированное ко второму тайму время Астон Вилла могла спасти ничью, когда главный арбитр Майкл Оливер назначил в ворота Брайтона пенальти, однако после просмотра VAR данное решение было отменено.

Астон Вилла — Брайтон 1:2

Голы: Конса, 47 - Уэлбек, 12, Марч, 56

Астон Вилла: Мартинес, Таргетт, Мингз, Конса, Кэш, Трезеге, Макгинн, Баркли (Траоре, 5; Эль-Гази, 74), Грилиш, Дуглас Луис (Хурихэйн, 75), Уоткинс.

Брайтон: Райан, Уэбстер, Данк, Уайт, Лэмпти, Биссума, Марч, Гросс, Лаллана (Велтман, 46), Мопе (Берн, 80), Уэлбек.

Предупреждения: Таргетт, Трезеге, Грилиш — Биссума, Лэмпти.

Удаление: Лэмпти, 90+1

