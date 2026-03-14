Місце в Лізі чемпіонів може визначити майбутнє аргентинця.

Майбутнє півзахисника Енцо Фернандес у Челсі може опинитися під питанням, якщо лондонський клуб не зможе кваліфікуватися до Ліги чемпіонів на наступний сезон. За інформацією французького видання L'Équipe, ситуацією навколо аргентинського хавбека уважно стежить ПСЖ.

Французький клуб розглядає 25-річного гравця як довгострокову трансферну ціль. Парижани спостерігають за подіями в Лондоні та можуть активізувати інтерес, якщо Челсі не потрапить до найпрестижнішого клубного турніру Європи. Фернандес приєднався до лондонців у січні 2023 року з Бенфіки за 121 мільйон євро, а його контракт на Стемфорд Брідж діє до червня 2032 року. Водночас фінансові можливості ПСЖ дозволяють перевірити готовність англійського клубу утримати свого лідера.

Наразі боротьба за місце у четвірці Прем'єр-ліга залишається напруженою. Після 29 турів Челсі посідає п’яту позицію з 48 очками, маючи стільки ж, скільки й Ліверпуль. Водночас відставання від Астон Вілла та Манчестер Юнайтед, які йдуть у зоні топ-4, становить лише три очки. Втрата місця в Лізі чемпіонів може завдати серйозного фінансового удару по лондонцях з огляду на масштабні витрати клубу в останні роки, що теоретично може змусити розглянути пропозицію щодо аргентинця.

У поточному сезоні Фернандес демонструє переконливу статистику. У 42 матчах у всіх турнірах — 28 у чемпіонаті, вісім у єврокубках, чотири в Кубку ліги та два в Кубку Англії — він забив 11 м’ячів і зробив вісім результативних передач, провівши на полі 3331 хвилину. Крім того, він є найкращим у команді за кількістю створених моментів і точних передач.

Хоча ПСЖ є головним претендентом на підписання аргентинця, повідомляється, що самому футболісту також симпатизує Реал Мадрид. За даними джерел, можливий перехід до мадридського клубу приваблює його більше, ніж варіант із чемпіонатом Франції. Попри це, керівництво Челсі спокійно ставиться до чуток і наполягає, що не планує продавати одного зі своїх ключових гравців.

Наступним важливим матчем для Челсі стане зустріч із Ньюкасл Юнайтед у чемпіонаті. Для лондонців скорочення триочкового відставання від топ-4 може стати ключовим фактором у боротьбі за місце в Лізі чемпіонів і водночас допомогти зберегти одного з лідерів команди.