Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 14 березня 2026 року.

Мадридський Реал у матчі 28 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі впевнено обіграв Ельче (4:1).

Команда Альваро Арбелоа відкрила рахунок у матчі наприкінці першого тайму, коли на 39 хвилині голом відзначився Антоніо Рюдігер. Перед самою перервою перевагу "вершкових" подвоїв Федеріко Вальверде.

У середині другого тайму третій гол у ворота гостей забив Дін Гюйсен. На це Ельче відповів автоголом Морана Ібаньєса, який зрізав м'яч у свої ворота на 85 хвилині. А за чотири хвилини остаточну крапку в матчі поставив Арда Гюлер.

Голи: Рюдігер, 39, Вальверде, 44, Гюйсен, 66, Гюлер, 89 — Моран, 85 (аг).

Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер (Агуадо 61), Гюйсен, Фран — Чуамені (Яньєс 58), Камавінга, Пітарч (Паласіос 64) — Вальверде (Гонсало 58), Вінісіус (Гюлер 58), Браїм (Моран 64).

Ельче: Дітуро — Сангаре (Педроса 23), Чуст, Аффенгрубер (Бігас 74), Петро (Хосан 64), Валера — Нету (Діангана 74), Фебас, Соларі (Агуадо 64), Сепеда (Мір 64) — А. Сілва.

Попередження: Камавінга — Валера, Аффенгрубер, Мір.