Головний тренер Кривбасу Патрік ван Леувен прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти житомирського Полісся (0:2).

"В перші 15 хвилин ми не почали достатньо агресивно. У нас був план опустити одного гравця нижче, щоб створити додаткового гравця під час побудови атаки. Було видно, що така можливість є, але вони не змогли зіграти в цей варіант. Тож так, перші 15 хвилин були трохи складними, але після цього ми ввійшли в гру. Створили перший момент з Мендозою, могли забивати.

Потім у нас ще були моменти, ми намагалися реалізувати їх, але, звичайно, не завжди це вдається. Так от, наприклад із Зорею ми змогли реалізувати наші можливості, з Оболонню було важко. І нам не вистачило моментів, щоб зіграти проти Полісся так, як ми хотіли, але ми намагалися.

Розмова з Мендозою на 17 хвилині гри? Я хотів підказати йому, що він не завжди знаходиться в потрібному місці, що йому потрібно бути більше в центрі, бути більш агресивним і краще реалізовувати реалізовувати моменти на своїй позиції.

Ми віримо в наших гравців. У кожній грі ми маємо свої моменти, і вони мають вірити в себе і реалізовувати власні шанси.

Не було Парако, який виходив абсолютно в кожному матчі в стартовому складі? Звичайно, можна сказати, Парако — наш основний форвард, який грає в кожному матчі, але він у попередній грі не забив. Але він, дійсно, дуже важливий гравець для нас", — наводить слова ван Леувена прес-служба клубу.

