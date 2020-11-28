Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч десятого тура АПЛ между Брайтоном и Ливерпулем.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп решил предоставить отдых одному из лидеров команды Садио Мане. Вместо него с первых минут сыграет Такуми Минамино. Кроме того, в паре с Фабиньо в центре обороны сыграет Натаниэль Филлпипс. Рис Уильямс остался на скамейке запасных.

Брайтон: Райан — Уайт, Данк, Уэбстер — Велтман, Биссума, Гросс, Марч — Коннолли — Уэлбек, Мопе

Запасные: Стил, Берн, Лаллана, Альсате, Моламби, Троссард, Джаханбахш

Ливерпуль: Алиссон — Н. Уильямс, Филлипс, Фабиньо, Робертсон — Милнер, Вейналдум — Минамино, Фирмино, Жота — Салах

Запасные: Адриан, Цимикас, Р. Уильямс, Хендерсон, Джонс, Мане, Ориги

Матч Брайтон — Ливерпуль начнется в 14:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.