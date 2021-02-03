Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 22-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 22-го тура Премьер-лиги Ливерпуль примет на своем поле Брайтон.

Ливерпуль — Брайтон

Среда, 3 февраля, 22:15. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Кевин Френд. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

После утерянной лидирующей строчки в турнирной таблице и ряда неудовлетворительных результатов, Ливерпулю все-таки удалось вернуться в зону Лиги чемпионов благодаря уверенным победам над Тоттенхэмом и Вест Хэмом в последних двух матчах. Однако, чтобы сохранить чемпионские амбиции, тренерскому штабу мерсисайдцев срочно нужно было выходить на трансферный рынок, чтобы укрепить оборонительную линию.

Травмы защитников в стане Ливерпуля никуда не собираются уходить (к выбывшим до конца сезона Гомесу и Ван Дейку присоединился Матип), поэтому Клоппу в экстренном порядке пришлось подписать сразу двух центрбеков этой зимой. Ими стали Бен Дэвис из Престона и Озан Кабак из Шальке, но на данном этапе мы не знаем, чего от них ожидать в матчах АПЛ.

Что касается будущего соперника Ливерпуля, Брайтон — это симпатичная атакующая команда, которая имеет один огромный изъян, не позволяющий ей прыгнуть выше головы. "Чайки" катастрофически недобирают очков в текущем сезоне АПЛ, что свидетельствует об их слабой реализации моментов. Если бы эту проблему удалось исправить, уверен, подопечные Грэма Поттера сейчас уверенно располагались бы в середине турнирной таблицы, а не боролись за выживание, как это происходит сейчас.

Свой впечатляющий атакующий потенциал Брайтону удалось наглядно продемонстрировать в поединке прошлого тура против Тоттенхэма. Опять же, "чайки" могли забивать в ворота команды Жозе Моуриньо гораздо больше мячей, однако и одного гола Троссарда оказалось более чем достаточно для победы в этом матче. Правда, теперь Брайтону будет противостоять кардинально противоположный Тоттенхэму соперник с атакующим стилем игры, намеревающийся отомстить за обидную ничью в первом круге чемпионата.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,42, тогда как потенциальный успех Брайтона оценивается показателем 7,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,80.

Не сыграют: Фабиньо, Матип, Вейналдум, Жота, Мане, Гомес — Искьердо, Джаханбаш, Андоне, Лэмпти, Уэлбек.

Под вопросом: Кейта, Милнер — Велтман, Макалистер, Стил.