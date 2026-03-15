Збірна Ірану може не взяти участі у майбутньому чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, у такому разі місце іранської збірної може зайняти інша команда з Азіатської конфедерації футболу.

Найімовірнішим кандидатом на заміну вважається збірна Іраку, яка 31 березня зіграє у фіналі міжконтинентального плей-оф проти переможця протистояння Болівія – Сурінам.

Якщо Ірак поступиться у цьому матчі, саме він може отримати путівку на мундіаль замість Ірану. Якщо ж іракська збірна виграє та кваліфікується на турнір, наступним претендентом стане збірна Об'єднаних Арабських Еміратів.

Зазначимо, що раніше ОАЕ програли Іраку у фіналі азіатської кваліфікації.

Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Ірану різко відповіла Трампу щодо участі у ЧС-2026 на тлі можливого зняття з турніру.