Англия

"Чайки" не смогли конвертировать территориальное преимущество в гол.

Брайтон принимал Астон Виллу на своем поле в рамках поединка 24-го тура чемпионата Англии и сыграл в "сухую" ничью.

Подопечные Поттера владели игровой инициативой, но так и не смогли распечатать ворота Эмилиано Мартинеса.

Брайтон — Астон Вилла 0:0

Брайтон: Санчес — Берн, Данк, Уайт, Велтман, МакАллистер — Гросс, Альсате (Лаллана, 62), Биссума, Троссард — Мопе (Уэлбек, 80).

Астон Вилла: Мартинес — Таргетт, Мингз, Конса, Кэш (Эль-Мухаммади, 61) — Дуглас Луис, Макгинн, Баркли (Сансон, 76) — Грилиш, Траоре (Трезеге, 66), Уоткинс.

Предупреждения: Альсате, Троссард — Грилиш, Дуглас Луис, Сансон