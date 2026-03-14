Власник клубу похвалив тимчасового головного тренера після серії успішних результатів команди.
14 березня 2026, 14:54
Співвласник Манчестер Юнайтед Сер Джим Реткліфф високо оцінив роботу тимчасового головного тренера команди Майкла Карріка.
"Майкл Каррік виконує відмінну роботу", — цитує Реткліффа Sky.
Водночас зазначимо, що Джим Реткліфф не став відповідати на запитання щодо того, чи залишиться Каррік на посаді після завершення сезону.
44-річний фахівець очолив команду у січні після відставки Рубена Аморіма. Під керівництвом Карріка манкуніанці продемонстрували суттєвий прогрес, вигравши шість із восьми матчів.
Завдяки цьому клуб піднявся з шостого на третє місце в турнірній таблиці АПЛ та наблизився до потрапляння в Ліги чемпіонів УЄФА.