Англія

Співвласник Манчестер Юнайтед Сер Джим Реткліфф високо оцінив роботу тимчасового головного тренера команди Майкла Карріка.

"Майкл Каррік виконує відмінну роботу", — цитує Реткліффа Sky.

Водночас зазначимо, що Джим Реткліфф не став відповідати на запитання щодо того, чи залишиться Каррік на посаді після завершення сезону.

44-річний фахівець очолив команду у січні після відставки Рубена Аморіма. Під керівництвом Карріка манкуніанці продемонстрували суттєвий прогрес, вигравши шість із восьми матчів.

Завдяки цьому клуб піднявся з шостого на третє місце в турнірній таблиці АПЛ та наблизився до потрапляння в Ліги чемпіонів УЄФА.