У чотирьох поєдинках англієць забив вісім голів.

Нападника мюнхенської Баварії Гаррі Кейна було визнано найкращим гравцем німецької Бундесліги за підсумками лютого. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У боротьбі за нагороду 32-річний англієць випередив свого партнера по команді Луїса Діаса, Озана Кабака, Едмонда Тапсобу, Яна Діоманде та Алехандро Грімальдо.

Минулого місяця Кейн провів чотири матчі у чемпіонаті, в яких забив вісім голів та віддав одну гольову передачу.

Цього сезону Гаррі відіграв 37 матчів у всіх турнірах — на його рахунку 45 голів та п'ять асистів.

Після 26 турів Баварія набрала 67 очок і посідає перше місце в Бундеслізі, випереджаючи Боруссію Д на дев'ять балів.