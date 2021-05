Завершился последний 46-й тур Чемпионшипа, по которому стали известны главные неудачники нынешнего сезона.

Перед этим туром было четыре претендента на вылет из второго английского дивизиона, в числе которых были Дерби Каунти, которые под руководством Уэйна Руни в решающей игре принимали последнюю команду лиги — Шеффилд Уэнсдей.

Матч между этими двумя коллективами завершился сумасшедшей ничьей со счетом 3:3. Благодаря этому результату, а также осечке Ротерхэма, который упустил победу над Кардиффом на 88-й минуте поединка, команда бывшего форварда сборной Англии и Манчестер Юнайтед осталась в Чемпионшипе.

Derby County boss Wayne Rooney with big hugs all around after avoiding relegation! 👏 pic.twitter.com/mcRiWL6DP8