Англия

Сумма новой сделки составила около 5,1 миллиарда фунтов стерлингов.

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с вещательными компаниями.

Новое соглашение АПЛ со Sky Sports, BT Sport, Amazon и BBC Sport рассчитано до 2025 года. Сумма сделки составила около 5,1 млрд фунтов стерлингов.

Права на телетрансляции в этот раз были предоставлены без обязательного расширенного тендера с учетом всех нынешних обстоятельств.

Такое исключение было сделано британским правительством в условиях пандемии коронавируса.

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