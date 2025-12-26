Іспанія

Польський форвард розглядає фінансово привабливій варіант у лізі Близького Сходу.

Представники Прем'єр-ліги Саудівської Аравії проявляють серйозний інтерес до нападника Барселони Роберта Левандовські. За інформацією AS, гравцеві можуть запропонувати контракт щонайменше на два сезони, що фінансово вигідніше від нещодавньої пропозиції з MLS.

Контракт Левандовські з Барселоною діє до кінця сезону 2025/26. Його майбутнє залежатиме від переговорів агента польського форварда Піні Захаві з клубами Саудівської Прем'єр-ліги. Варіант із переїздом на Близький Схід є цілком реалістичним і привабливим для 37-річного гравця.

Минулого тижня Левандовські отримав інтерес від Чикаго Файр з MLS, але фінансові умови американського клубу значно поступаються пропозиції з Саудівської Аравії.

Нині польський форвард втратив провідну роль у складі Барселони, а фізичні проблеми останнім часом обмежили ігровий час Левандовські.

У цьому сезоні Левандовські провів 18 ігор за Барселону — вісім голів та дві результативні передачі.