Нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги продолжает радовать болельщиков яркими противостояниями, которые порой могут поразить своей сенсационностью и стать предметами всевозможных дискуссий.

В минувшем туре АПЛ Хосеп Гвардиола со своим Манчестер Сити одержал победу над Томасом Тухелем и его Челси, везение Манчестер Юнайтед подошло к своему концу, Брентфорд устроил голевую перестрелку с Ливерпулем, а Арсенал уверенно разобрался с Тоттенхэмом в рамках дерби Северного Лондона.

Давайте же рассмотрим более детально все самые интересные события, которые происходили в шестом туре чемпионата Англии сезона-2021/22.

Томас Тухель возглавил Челси в конце января 2021 года, и с того момента у него крайне неплохо выходило противостоять Манчестер Сити. Немецкий специалист по ходу прошлого сезона успел обыграть коллектив Хосепа Гвардиолы и в Кубке Англии, и в рамках Премьер-лиги, и, конечно, в финале Лиги чемпионов, однако уже в новой кампании наставник Манчестер Сити наконец-то нашел способ одержать долгожданную победу над своим коллегой из лондонского клуба.

И, стоит отметить, что Гвардиола не стал придумывать велосипед и экспериментировать, что, как мы знаем, свойственно его персоне. Против Челси он выбрал традиционную для себя игру первым номером и пытался вскрыть оборону "синих" с помощью комбинаций через короткий пас и многочисленных кроссов. Игрокам лондонской команды, в свою очередь, никак не удалось подолгу удерживать мяч. Как итог, за весь первый тайм Челси нанес всего один удар по воротам Эдерсона, да и тот не угодил в створ.

Ставка Тухеля на атакующую связку Ромелу Лукаку и Тимо Вернера абсолютно не сработала, тогда как Манчестер Сити выглядел более сбалансированно во всех линиях и мог забивать гораздо больше, чем один мяч в исполнении Габриэля Жезуса. Будем откровенны, сама игра была весьма скучной и односторонней, но, тем не менее, набранные три очка против Челси позволили Хосепу Гвардиоле стать рекордсменом Манчестер Сити по количеству одержанных побед среди всех бывших тренеров "горожан" (221). Ранее этот рекорд принадлежал Лесу Макдауэллу, руководившему командой в период с 1950 по 1963 год.

Челси — Манчестер Сити 0:1

Гол: Жезус, 53

Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс (Тиаго Силва, 29), Канте (Хаверц, 60), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 76), Ковачич, Алонсо — Лукаку, Вернер.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — де Брюйне (Марез, 81), Родри, Фоден (Фернандиньо, 87) — Жезус, Силва, Грилиш (Стерлинг, 87).

Предупреждения: Алонсо, Кристенсен, Рюдигер — Ляпорт, Диаш.

А что происходило в параллельной встрече (а точнее — в ее концовке) — трудно передать словами. Манчестер Юнайтед опять заставил своих болельщиков нервничать вплоть до заключительных минут встречи, но на этот раз одержать положительный результат, не говоря уже о победе, "красных дьяволам" не удалось.

Возможно, такая беззубая игра манкунианцев связана с предстоящей встречей с Вильярреалом в рамках группового этапа Лиги чемпионов, где из-за прошлого поражения от Янг Бойз победа крайне важна, но это не отменяет факта, что нынешний Манчестер Юнайтед представляет собой набор качественных футболистов, но никак не целостный организм. Оле-Гуннар Солскьяер возглавляет команду с декабря 2018 года, но до сих пор непонятно, во что он хочет играть и какого футболиста мирового класса на этот раз ему окажется недостаточно для борьбы за трофеи.

Если, например, в прошлом туре с Вест Хэмом "красным дьяволам", откровенно говоря, повезло, когда Марк Нобл не реализовал пенальти, то на этот раз уже Бруну Фернандеш в концовке встречи упустил возможность спасти для своей команды одно очко благодаря назначенному одиннадцатиметровому. Говорят, что именно голкипер Астон Виллы Эми Мартинес психологически повлиял на Фернандеша, когда попросил пробить с "точки" Криштиану Роналду. В любом случае, кажется, это произойдет, но уже в следующих матчах.

Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 0:1

Гол: Хаус, 88

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван Биссака, Варан, Магуайр (Линделёф 67), Шоу (Далот 34) — Мактоминей (Кавани 82), Фред — Гринвуд, Фернандеш, Погба — Роналду

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Нгойо, Хаус, Мингс, Таргетт — Макгинн, Луиз, Рэмзи (Арчер 86) — Ингз (Буэндиа 78), Уоткинс

Предупреждения: Шоу, Фред — Макгинн, Кэш

Нереализованный пенальти: Фернандеш 90+1 (выше ворот)

Брентфорд обратил на себя внимание любителей английского футбола еще до того, как сумел повыситься в классе. В первую очередь, это связано с атакующим и зрелищным стилем футбола, который позволил подопечным Томаса Франка стать лучшей командой минувшего сезона Чемпионшипа по количеству забитых мячей.

Удивлять "пчелы" продолжили уже в английской Премьер-лиге, сперва одержав победу над обескровленным на тот момент Арсеналом в стартовом туре, а теперь сыграв в результативную ничью с Ливерпулем, трижды обменявшись забитыми мячами по ходу встречи.

Будем честны, Ливерпуль должен был спокойно "закрывать" игру и готовиться к Лиге чемпионов, но вместо этого Мохаммед Салах почему-то решил не реализовывать выход один на один, подарив возможность Брентфорду зацепиться за очки. Но, впрочем, мерсисайдцы по-прежнему возглавляют турнирную таблицу, а команда Томаса Франка, кажется, еще ни один раз за сезон успеет потрепать нервы так называемым "явным фаворитам".

Брентфорд – Ливерпуль 3:3

Голы: Пиннок, 27, Янельт, 63, Висса, 82 – Жота, 31, Салах, 54, Джонс, 67

Брентфорд: Райя – Айер, Янссон, Пиннок (Йергенсен, 43) – Каньос, Ониека (Батист, 68), Нергор (Висса, 78), Янельт, Генри – Мбеумо, Тоуни

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Джонс (Фирмино, 68), Фабиньо, Хендерсон – Салах, Жота, Мане

Предупреждения: Ониека – Робертсон

Арсенал продолжает набирать обороты в английской Премьер-лиге после крайне неудачного старта сезона, вылившегося в три поражения кряду. Наконец-то Микель Артета получил возможность показать ту самую "свою" команду, которую он собирал в летнее трансферное окно. Наконец-то болельщики "канониров" смогли увидеть результаты той самой "глобальной перестройки", о которой так часто говорил испанский специалист.

И если относиться с минимальным победам Арсенала над Норвичем и Бернли можно было по-разному, то игнорировать успех в дерби Северного Лондона уж никак нельзя. Микель Артета, зная о главной силе Тоттенхэма — быстрых контратаках, отказался от высокого прессинга, и сам сделал ставку на контратаки, что впоследствии дало свои плоды. На перерыв "канониры" ушли с преимуществом в три мяча и в отличном расположении духа.

Да, к второму тайму Арсенала есть определенные вопросы — они отдали инициативу сопернику, однако нужно понимать, что это была игра по счету, и смысл тратить лишние физические кондиции попросту отсутствовал. В конечном итоге, Нуну Эшпириту Санту не смог ничего придумать против соперника, которому он проигрывал лишь единожды в период работы в Вулверхэптоне. Микель Артета, в свою очередь, стал единственным тренером АПЛ, который набрал максимальное количество очков в сентябре. Интересно, что в последний раз наставник Арсенала становился лучшим в Премьер-лиге по итогам месяца еще в 2015 году. Более чем вероятно, что Артета прервет данную тенденцию.

Арсенал — Тоттенхэм 3:1

Голы: Смит-Роу, 12, Обамеянг, 28, Сака, 34 — Сон, 79.

Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Магальяйнс, Тирни — Партей, Джака (Локонга, 82) — Сака (Мэйтленд-Найлз, 87), Эдегор, Смит-Роу (Тавареш, 88) — Обамеянг.

Тоттенхэм: Льорис — Танганга (Эмерсон, 46), Санчес, Дайер, Регилон — Ндомбеле (Хиль, 70), Хейбьерг, Алли (Скипп, 46) — Моура, Кейн, Сон.

Предупреждения: Эдегор, Локонга — Скипп.

̶Х̶е̶т̶-̶т̶р̶и̶к̶ Дубль Варди не помог Лестеру обыграть Бернли. Ключевой форвард "лис" отметился двумя забитыми мячами, однако, помимо этого, на его счету также оказался автогол на 12-й минуте встречи. Возможно, именно это помешало Лестеру в конечном итоге набрать три очка.

Лидс Юнайтед уступил Вест Хэму. Гол Майкла Антонио на 90-й минуте принес в актив "молотобойцев" непростые три очка. Финальный свисток зафиксировал итоговый счет 2:1, а Андрей Ярмоленко вышел на поле только в компенсированное ко второму тайму время. С каждым разом Дэвид Мойес предоставляет украинскому нападающему все меньше игрового времени...

Уотфорд разошелся миром с Ньюкаслом. Команды обменялись по ходу встречи забитыми мячами, авторами которых стали Исмаила Сарр и Шон Лонгстафф, но сильнейшего выявить им так и не удалось.

Эвертон уверенно разобрался с Норвичем. Подопечные Рафаэля Бенитеза нанесли "канарейкам" шестое поражение подряд в текущем сезоне, отправив в ворота два безответных мяча. Авторами голов стали Абдулай Дукуре и Андрос Таунсенд.

Вулверхэмптон одолел Саутгемптон со счетом 1:0. Рауль Хименес забил свой первый гол за "волков" с момента своего возвращения после травмы головы, полученной в результате жуткого столкновения с Давидом Луисом в ноябре 2020 года. Интересно, что ассистировал ему голкипер Жозе Са, отстоявший в итоге матч на ноль.

Брайтон потерял возможность возглавить таблицу по итогам шестого тура. Как бы многие не хотели увидеть "чаек" на верху таблицы АПЛ, но Кристал Пэлас оказался против. Более того, коллектив Грэма Поттера мог и вовсе потерпеть поражение, если бы не гол Нила Мопе в компенсированное ко второму тайму время.

Схема: 3-4-3

ВРТ: Жозе Са (Вулверхэмптон)

ЗАЩ: Итан Пиннок (Брентфорд), Кортни Хаус (Астон Вилла), Жоау Канселу (Манчестер Сити).

ПЗЩ: Эмиль Смит-Роу (Арсенал), Абдулай Дукуре (Эвертон), Виталий Янельт (Брентфорд), Андрос Таунсенд (Эвертон).

НАП: Майкл Антонио (Вест Хэм), Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал), Джейми Варди (Лестер).

Лучший тренер тура - Микель Артета (Арсенал).

