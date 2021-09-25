Англия

Полиция против инициативы снятия запрета на употребление алкоголя на футбольных матчах.

Руководитель отдела британской полиции Марк Робертс, который отвечает за порядок на футбольных матчах, раскритиковал предложение о снятии запрета на употребление алкоголя на трибунах.

Напомним, такую идею предложила бывший министр спорта Великобритании Трейси Крауч. При этом запрет на алкоголь во время матчей действует с 1985 года.

"К сожалению, мы видели, что алкоголь часто играет важную роль в агрессивном и беспорядочном поведении среди футбольных болельщиков. Любой, кто часто посещает ночные мероприятия, знает, что, к сожалению, в Великобритании часто возникают нездоровые отношения с алкоголем и наркотиками. Хотя это не уникальная проблема в спорте, в футболе и вокруг него существует четкая связь между алкоголем и плохим поведением.

Другие виды спорта просто не видят насилия и преступного поведения со стороны своих болельщиков. В футболе есть, хотя и в меньшинстве случаев. Мы наблюдаем растущую обеспокоенность в крикете, скачках и регби по поводу алкоголя и поведения, которые привели к тому, что на некоторых мероприятиях начались применяться особые меры.

После финала Евро-2020 и возвращения болельщиков на стадионы мы наблюдаем беспорядки на матчах. К сожалению, это связано с беспорядками, наблюдавшимися в последние сезоны. В частности, мы стали свидетелями нападений на стюардов и преступлений на почве ненависти, и было бы безответственно подпитывать это, допуская употребление алкоголя во время матчей.

Я был бы рад пообщаться на эту тему с Трейси Крауч, чтобы мы могли обсудить ее взгляды и еще раз объяснить проблемы, которые эти предлагаемые изменения принесут сотрудникам полиции и безопасности.

Учитывая события на Уэмбли и любой, кто видел толпу за пределами стадиона, поймет, какую роль тут сыграл алкоголь, а также проблемы с поиском достаточного количества обученных стюардов, рост числа конфликтов и беспорядков, а также сохраняющиеся опасения по поводу преступлений на почве ненависти в футболе, я не думаю, что стоит добавлять еще больше алкоголя в эту смесь", — приводит слова Робертса The Guardian.

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