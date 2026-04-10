Форвард донецького Шахтаря відзначився фантастичним дальнім ударом у ворота нідерландського АЗ.

УЄФА підбив підсумки голосування за звання автора найкращого голу в перших поєдинках 1/4 фіналу Ліги конференцій. Тріумфатором номінації став 27-річний нападник донецького Шахтаря Педріньйо, чий результативний удар став окрасою єврокубкового тижня.

Свій шедевр бразилець створив у домашньому поєдинку проти нідерландського АЗ. На 72-й хвилині зустрічі форвард відкрив рахунок феноменальним дальнім пострілом, відправивши м'яч прямісінько в ліву дев'ятку без шансів для голкіпера гостей Єрена Зута.

У боротьбі за престижну індивідуальну нагороду гравець гірників випередив Штефана Поша з німецького Майнца. Загалом у поточній кампанії Педріньйо є надзвичайно важливою ланкою в атаці донеччан: у 33 зіграних матчах він записав до свого активу 8 голів та 9 результативних передач.

Цікаво, на попередній стадії, у перших матчах 1/8 фіналу, найкращим також було визнано гол гірника — тоді вболівальників вразив розкішний удар через себе у виконанні Ісаке Сілви.

Нагадаємо, що перша зустріч між Шахтарем та АЗ завершилася впевненою розгромною перемогою підопічних Арди Турана з рахунком 3:0. Втім, попри таку перевагу, головний тренер донеччан після матчу обережно зауважив, що фінальний рахунок не повною мірою відображає складність та напругу всіх 90 хвилин гри.

Доля путівки до півфіналу турніру остаточно вирішиться у матчі-відповіді в Нідерландах. Гра запланована на 16 квітня, стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.