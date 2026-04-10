Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне відреагував на скаргу Барселони до УЄФА після першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що минулої середи каталонці на домашньому стадіоні поступилися матрацникам з рахунком 0:2, після чого висловили офіційне невдоволення роботою румунського арбітра Іштаана Ковача.

Під час пресконференції напередодні суботнього поєдинку Ла Ліги проти Севільї аргентинський фахівець доволі спокійно відреагував на дії суперників.

"Ми живемо в Мадриді і звикли до подібних ситуацій. Для тих, хто розуміє, все дуже просто, і на нас це взагалі ніяк не впливає", — зазначив Сімеоне журналістам.

Тренер також уточнив свої слова, щоб уникнути непорозумінь: "Чи скаржуся я на тиск з боку Реала? Я не скаржився. Я просто відповів на коментар щодо Барселони і сказав, що в Мадриді ми до таких речей вже звикли", — додав він.

Зараз увага Атлетіко повністю зосереджена на матчі чемпіонату проти Севільї. Наразі мадридці йдуть четвертими у турнірній таблиці (57 очок), тоді як андалусійці борються за виживання, посідаючи 17-те місце (31 очко).

Сімеоне зізнався, що криза суперника — це складна тема, і тепло відгукнувся про клуб із Севільї, який відіграв важливу роль у його кар'єрі та житті, хоча наголосив, що на полі Атлетіко гратиме виключно на перемогу.

Щодо кадрової ситуації на ці надважливі ігри, то Ян Облак не зможе зіграти. Основний голкіпер пропускатиме найближчі матчі, що змушує Сімеоне покладатися на резервних воротарів як у поєдинку чемпіонату, так і у вівторок, під час матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти каталонців.