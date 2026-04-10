Головний тренер містян зізнався, що мріє про завершення кар'єри капітана на Етіхаді, попри заяви асистента про його можливий відхід цього літа.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловив надію, що капітан команди Бернарду Сілва залишиться в клубі до кінця своєї кар'єри. Проте остаточне рішення повністю залежить від 31-річного португальського півзахисника, чий чинний контракт добігає кінця вже наприкінці поточного сезону.

Ситуація навколо майбутнього Сілви стала головною темою обговорень минулого тижня. Після переконливої перемоги над Ліверпулем (4:0) у чвертьфіналі Кубка Англії, асистент головного тренера Сіті Пеп Лейндерс, який заміняв дискваліфікованого Гвардіолу під час спілкування з пресою, прямо натякнув на неминуче прощання з гравцем.

Попри такі категоричні заяви помічника, сам Гвардіола натякнув, що надія зберегти лідера ще є, адже Бернарду поки не озвучив свого фінального рішення. Іспанський фахівець навіть жартома поскаржився на те, що гравець тримає його в невіданні.

"Я такий злий на Бернарду! Місяць тому я сказав йому: "Коли ти прийматимеш рішення, я маю дізнатися про це першим". Але він мені так нічого і не відповів, — розповів Гвардіола. — Я жартома казав йому: "Скажи мені, я на це заслуговую", проте він змовчав, тому я досі не знаю, що відбувається".

Чутки у пресі вже активно пов'язують Сілву з переходом до лідера іспанської Ла Ліги Барселони, італійського Ювентуса або ж клубів МЛС.

Незважаючи на це, Гвардіола не шкодував теплих слів на адресу свого капітана, наголошуючи на його унікальності:

"Він не найвищий, не найбільш м'язистий, він не забиває по 50 голів і не віддає 50 асистів за сезон. Але це гравець, про якого всі говорять. Я знаю його дев'ять років — саме так, як того вимагає тренерська робота. Усі менеджери сказали б, як сильно вони його люблять, бо він неймовірно конкурентоспроможний, у ньому завжди горить вогонь. У найважчі моменти та на найбільших сценах він завжди поруч.

Він став для нас неймовірним придбанням. Я люблю цей клуб і був би щасливий, якби він залишився і завершив свою кар'єру тут. Але я не знаю. Це виключно його рішення", — підсумував керманич Сіті.

Нагадаємо, що Бернарду приєднався до Манчестер Сіті з Монако у 2017 році. Минулого місяця у переможному фіналі Кубка англійської ліги проти Арсенала він провів свій 450-й матч за містян. А минулого літа, після відходу Кевіна Де Брюйне, саме він отримав капітанську пов'язку.