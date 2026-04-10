Захисник відновлюється після травми, отриманої у збірній Еквадору.

Арсенал отримав позитивні новини щодо кадрової ситуації: захисник П’єро Інкап’є повернувся до тренувань із основною командою. Про це повідомляє Sky Sports.

Еквадорець перебував поза грою з часів міжнародної паузи, коли зазнав ушкодження у товариському матчі за свою національну збірну. Через це він пропустив поразку від Саутгемптона в Кубку Англії, а також переможний матч проти Спортінга Лісабон у Лізі чемпіонів.

Попри те, що у відкритому тренуванні в четвер Інкап’є не з’явився, вже у п’ятницю клуб опублікував фото, на яких центрбек працює разом із партнерами на полі.

Не виключається, що ключовий захисник "канонірів" зможе зіграти у найближчому матчі проти Борнмута, який пройде у рамках 32-го туру АПЛ в суботу, 11 квітня.