Англія

Керівництво клубу не планує змінювати тренера та дасть йому шанс наступного сезону.

Власники Ліверпуля з Fenway Sports Group не мають наміру змінювати головного тренера Арне Слота, попри серію невдалих результатів команди.

Як повідомляє The Telegraph, керівництво клубу разом із Майклом Едвардсом та Річардом Г'юзом підтримує нідерландського фахівця і розраховує, що він залишиться на своїй посаді щонайменше до початку наступного сезону.

Останнім часом Слот опинився під значним тиском після поразки від Манчестер Сіті (0:4) у Кубку Англії, яка стала вже 15-ю для команди в сезоні, а також невдачі у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Ці результати викликали невдоволення серед уболівальників, однак позиція керівництва відрізняється від настроїв фанатів.

У клубі вважають, що на результати вплинула низка об’єктивних факторів, зокрема кадрові зміни, спад форми ключових гравців і складна атмосфера в команді після втрат.

Контракт Слота діє до літа 2027 року, і остаточне рішення щодо його майбутнього буде ухвалене після старту наступного сезону.

Серед потенційних кандидатів на заміну в разі змін називається Хабі Алонсо, який наразі залишається без клубу.