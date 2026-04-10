Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

39-річний форвард Інтер Маямі, який оголосив про завершення міжнародної кар'єри у 2024 році, зізнався, що готовий зіграти на Чемпіонаті світу-2026.

Легендарний уругвайський нападник Луїс Суарес зробив сенсаційну заяву, яка сколихнула футбольну спільноту. Незважаючи на те, що він офіційно попрощався з національною командою у вересні 2024 року, 39-річний форвард залишив двері відчиненими для свого грандіозного повернення на Чемпіонат світу 2026 року, який прийматимуть США, Мексика та Канада.

В інтерв'ю виданню El País зірковий гравець Інтер Маямі відверто зізнався, що не зможе відмовити тренерському штабу, якщо його допомога знадобиться на майбутньому Мундіалі.

"Національна збірна — це завжди головна мета. З наближенням Чемпіонату світу, якщо тренерський штаб відчує, що ти потрібен, як ти можеш відмовити? Я ніколи не скажу "ні" своїй країні, поки продовжую активно виступати на футбольному полі", — підкреслив Суарес.

Нагадаємо, що свій останній (як тоді вважалося) матч у футболці Ла Селесте нападник провів 9 вересня 2024 року. Це була домашня нічия (0:0) у відбірковому циклі проти Парагваю, після якої він емоційно попрощався з уболівальниками та міжнародним футболом.

Проте, попри поважний для футболіста вік, Ель Пістолеро продовжує демонструвати високий рівень гри. Минулого сезону (2025 року) він довів свою важливість на полі, зігравши 50 матчів за Інтер Маямі, у яких відзначився 17 голами та 17 результативними передачами.

У поточній кампанії МЛС Суарес вже шість разів з'являвся на полі, граючи пліч-о-пліч зі своїм багаторічним другом Ліонелем Мессі.

Луїс Суарес залишається однією з найвизначніших фігур золотого покоління Уругваю. У його активі участь у чотирьох Чемпіонатах світу та яскрава перемога на Кубку Америки 2011 року. Чи стане Мундіаль-2026 п'ятим у фантастичній кар'єрі уругвайця — покаже час, але ця заява вже запалила надію в серцях уболівальників.