Іспанія

Головний тренер каталонців відверто розповів про цілі на фініш сезону і натякнув на масштабну ротацію у майбутньому дербі проти Еспаньйола заради єврокубків.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік зробив доволі сміливу заяву щодо пріоритетів своєї команди на залишок поточного сезону. Напередодні принципового каталонського дербі проти Еспаньйола німецький фахівець зізнався, що бажання здобути європейську славу зараз переважає над амбіціями на внутрішній арені.

Попри те, що «синьо-гранатові» впевнено лідирують в іспанській Ла Лізі, випереджаючи мадридський Реал на сім очок, Флік дав зрозуміти, що чемпіонат відходить на другий план.

Цього тижня команда зазнала відчутного удару, несподівано поступившись мадридському Атлетіко (0:2) у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів. Проте наставник зберігає непохитну віру у єврокубковий успіх та прагне будь-що ліквідувати це відставання.

Спілкуючись із пресою, тренер був максимально відвертим щодо головної мети:

"Звісно, Ла Ліга — це те, завдяки чому ми отримуємо путівку в Лігу чемпіонів. Але мрія кожного тренера, гравця та вболівальника — виграти саме Лігу чемпіонів, і саме для цього ми тут працюємо", — пояснив він.

Флік також відзначив психологічну різницю в настрої своїх підопічних під час ігор на різних фронтах. За його словами, гравці знаходять додатковий рівень концентрації, коли лунає гімн найпрестижнішого єврокубку.

"Ви самі бачите, що команда трохи більш вмотивована в Лізі чемпіонів. Це той турнір, який ми дуже хочемо виграти", — зізнався наставник.

З огляду на необхідність відіграватися у вівторок проти Атлетіко, очікується, що Флік застосує серйозну ротацію у найближчому поєдинку чемпіонату. Наставник уникнув прямих відповідей щодо стартового складу на дербі з Еспаньйолом, але залишив двері для масових змін абсолютно відкритими.

Зараз головна мета німецького тренера — зберегти фізичні кондиції та свіжість своїх лідерів, щоб поборотися за трофей, який не підкорювався Барселоні з 2015 року. І заради цього тренерський штаб готовий ризикувати результатами у Ла Лізі.