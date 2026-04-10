Туринці можуть підписати одразу двох нападників у разі відходу серба.

Ювентус вже розробив план дій на випадок можливого відходу нападника Душана Влаховича влітку 2026 року. Про це повідомляє Tuttosport.

Головний тренер туринців Лучано Спаллетті зацікавлений у збереженні сербського форварда на наступний сезон, адже високо оцінює його рівень і розуміє складність пошуку якісного нападника за доступною ціною. Влахович, нагадаємо, забив 64 голи у 163 матчах за Ювентус, залишаючись важливою фігурою в атаці команди.

Втім, якщо сторонам не вдасться досягти домовленості щодо нового контракту, клуб готовий активно діяти на трансферному ринку. Однією з головних цілей Ювентус визначив нападника ПСЖ Рандаля Коло Муані, який нині виступає на правах оренди за Тоттенгем.

Також у шортлисті туринців перебуває форвард Реала Мадрид Гонсало Гарсія, якого розглядають як альтернативний варіант для підсилення атаки.

За даними джерела, у разі відходу Влаховича Ювентус може підписати одразу двох нападників, щоб повністю перебудувати лінію атаки перед стартом нового сезону.